Российское фэнтези «Конек-Горбунок» собрало за выходные 285 млн рублей

Российское фэнтези «Конек-Горбунок» собрало за выходные 285 млн рублей
Кадр из фильма "Конек-Горбунок". Фото: скриншот YouTube

Российский фильм «Конек-Горбунок» стал лидером отечественного кинопроката за минувшие выходные. Картина смогла собрать больше всего денег с 18 по 21 февраля. Данные об этом появились на портале kinobusinnes.com.

Согласно информации сервиса, «Конек-Горбунок» смог собрать 285 млн рублей. Россияне охотно смотрят работу о путешествии крестьянского мальчика Ивана и его помощника Конька-Горбунка. В прокат картина вышла только 18 февраля.

На втором месте комедийная мелодрама «Родные». За выходные фильм смог собрать 84,5 млн рублей. Сюжет фильма построен вокруг семьи, которая отправляется в автопутешестиве на Грушинский фестиваль.

Тройку замкнул американский мультфильм «Душа», который до этого возглавлял топ в российском кинопрокате. История о новом потустороннем мире для детей собрала за выходные 67,1 млн рублей. В прокате картина крутится с 21 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Асмус получила травму лица на съемках фильма.

"Конек-Горбунок" кассовые сборы кинопрокат


 

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