В центре при НАТО рассказали о «разгоревшейся войне» из-за России

В Атлантическом совете при НАТО из-за статьи о России «разгорелась война».

Об этом сообщается Politico. Эксперты Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз заявили, что Соединенным Штатам не нужно в своих отношениях с РФ заострять внимание на правах человека, и что демократизация в России не обязательно пойдет на пользу внешнеполитическим интересам США.

После этого заявления 22 сотрудника и стипендиата Атлантического совета осудили коллег. По их мнению, эта статья является пророссийской.

По словам одного из сотрудников, материал является рискованным, так как центр «будет ассоциироваться с рассуждениями, что НАТО должно дать президенту России Владимиру Путину свободу действий у него в стране».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аналитиками был выявлен ряд недостатков, которые могут повлиять на ход событий в случае масштабного противостояния между Россией и НАТО. В их число вошли мало количество учений, разница в боевых возможностях входящих в НАТО стран и рассредоточение подразделений НАТО.