В Гатчинском районе среди ночи вспыхнул частный дом

В Гатчинском районе среди ночи вспыхнул частный дом
К месту происшествия оперативно прибыли спасатели. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Гатчинском районе Ленобласти сегодня ночью произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в частном доме.

Возгорание случилось в субботу, 13 марта. К месту ЧП оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательной части.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, по предварительной информации, пострадавших нет. По данным к 4 часам утра, огнеборцы продолжали борьбу с пламенем.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пожара в доме на Петроградке эвакуировали десять человек. На третьем этаже в коммунальной квартире горела обстановка комнаты на площади 5 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали четыре пожарных расчета.

Гатчинский район пожар спасатели


 

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