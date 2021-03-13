В Гатчинском районе среди ночи вспыхнул частный дом

В Гатчинском районе Ленобласти сегодня ночью произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в частном доме.
Возгорание случилось в субботу, 13 марта. К месту ЧП оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательной части.
Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, по предварительной информации, пострадавших нет. По данным к 4 часам утра, огнеборцы продолжали борьбу с пламенем.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пожара в доме на Петроградке эвакуировали десять человек. На третьем этаже в коммунальной квартире горела обстановка комнаты на площади 5 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали четыре пожарных расчета.