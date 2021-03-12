Из-за пожара в доме на Петроградке эвакуировали десять человек

Вечером 12 марта в Петроградском районе Петербурга произошел пожар. Из горящего дома эвакуировали десять человек.

Пожар произошел около половины седьмого на Съезжинской улице, 19, сообщили в ГУ МЧС по городу.

На третьем этаже в коммунальной квартире горела обстановка комнаты на площади 5 квадратных метров. Оттуда эвакуировали мужчину. Из дома также вывели еще девять человек, в том числе трех детей.

Справиться с огнём удалось в 18:49 мск. В ликвидации пожара участвовали четыре пожарных расчета. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня ночью в Приморском районе Петербурга произошел крупный пожар в жилом доме. В сгоревшей квартире нашли тело мужчины.