Полицейские нашли более 50 нелегалов в ходе рейда в Калининском районе

53 нелегала были доставлены в отдел. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

53 нелегала были доставлены в отдел. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Полицейские провели профилактический рейд в Калининском районе Петербурга, в ходе которого выявили факты массового проживания иностранцев и незаконной постановки на учет мигрантов.

В четверг, 11 марта, правоохранители проверяли законность сдаваемых в аренду квартир. 70 участковых проверили более 4,3 тыс. квартир в 44 жилых домах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, 102 съемные квартиры вызвали у страж порядка подозрения. В одной из квартир домов № 32 и № 17 по проспекту Науки обнаружили факты фиктивной массовой постановки иностранцев на миграционный учет.

По данным фактам возбуди уголовное дело. Кроме того, 53 нелегала были доставлены в отдел, где их привлекут к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские задержали около сотни нелегалов в ходе рейда в Невском районе.