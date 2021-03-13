В Москве на форуме задержали экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

Ройзман был задержан во время форума. Фото: https://www.instagram.com/evgeniyroizman/

Ройзман был задержан во время форума. Фото: https://www.instagram.com/evgeniyroizman/

Также были задержаны муниципальные депутаты.

В Москве сегодня, 13 марта, были задержаны несколько человек во время форума муниципальных депутатов. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что полицейские забрали муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину, а также бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Член столичной ОНК Марина Литвинович добавила, что опоздала на форум и ей удалось избежать проблем с полицией. Она не знает, каково число задержанных и по какой причине их забрали.

Яшин подтвердил, что задержан и отметил, что находится у гостиницы «Измайлово».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на юго-западе Петербурге задержали закладчиков с синтетическими наркотиками.