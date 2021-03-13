На Северном тушили машину: двор заволокло дымом

В пожаре никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В пожаре никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобиль не успел сгореть полностью, пожар ликвидировали спасатели.

На Северном проспекте сегодня днем, 13 марта, в одном из дворов произошел пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось недалеко от дома 24 корпус 3. Там по непонятной причине вспыхнул припаркованный автомобиль. На место вызвали пожарных, которые довольно быстро ликвидировали возгорание. На видео и фото с места инцидента заметен черным дым.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лосенок попал под колеса машины на выезде из Агалатово.