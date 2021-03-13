Лосенок попал под колеса машины на выезде из Агалатово

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с диким животным. Под колеса транспортного средства попал лосенок.
Дорожный инцидент случился сегодня, 13 марта, на выезде из деревни Агалатово. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что лосенок лежит на проезжей части. Скорее всего, он остался жив, но какие он получил травмы, пока неизвестно. На месте работают спасатели.
В настоящее время выясняются подробности происшествия.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Приозерском машина насмерть сбила лося.