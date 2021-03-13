Лосенок попал под колеса машины на выезде из Агалатово

К месту ДТП прибыли спасатели. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург

К месту ДТП прибыли спасатели. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с диким животным. Под колеса транспортного средства попал лосенок.

Дорожный инцидент случился сегодня, 13 марта, на выезде из деревни Агалатово. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что лосенок лежит на проезжей части. Скорее всего, он остался жив, но какие он получил травмы, пока неизвестно. На месте работают спасатели.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Приозерском машина насмерть сбила лося.