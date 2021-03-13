Певица Азиза рассказала, что чувствует после скандального вылета из «Маски»

Артистка поблагодарила поклонников, которые поддержали ее, несмотря ни на что.

Певица Азиза обратилась к подписчикам после скандального вылета из костюмированного шоу «Маска». Своими эмоциями и переживаниями она поделилась в Instagram-аккаунте.

Артистка отметила, что сама выбрала костюм пингвина, так как вспомнила о советском мультике про птицу, которая высиживала камень вместо яйца. Для Азизы яйцо стало символом мечты. После того, как певица одна из первых покинула шоу, она назвала себя «грустной не летающей птицей». Она добавила, что действительно очень расстроилась и ей жаль, если испортила кому-то этим настроение.

Напоминаем, что Азиза ушла из шоу 7 марта. После того, как с певицы сняли маску, она расплакалась. Певец Филипп Киркоров заявил, что никогда себе этого не простит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Садальский раскритиковал россиян, верящих шоу «Маска». Он заявил, что зрителей программы постоянно обманывают.