В Кирове парашютист застрял в кроне 10-метрового дерева

В субботу, 13 марта, в городе Киров случилось необычное чрезвычайное происшествие: спасателям пришлось вызволять парашютиста, застрявшего в кроне дерева.

По информации пресс-службы МЧС России, спортсмен, вероятно, совершал стандартный прыжок, но не рассчитал силу ветра, из-за чего был снесён в сторону от планируемой точки приземления. В результате мужчина завис на высоте 10 метров над землей в раскидистой кроне дерева.

Прибывшие к месту происшествия спасатели с помощью автолестницы освободили стропы и помогли парашютисту спуститься на землю. После этого сотрудники МЧС отцепили и сам парашют. К счастью, столь опасное приземление обошлось без последствий — спортсмен не получил никаких травм.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нашли живым 11-летнего мальчика, которого искали на протяжении целой ночи. Где находился ребенок все это время, однако, неизвестно.