За сутки коронавирус выявили у 937 петербуржцев

За сутки коронавирус выявили у 937 петербуржцев
Петербург на втором месте в России по заболеваемости коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 937 петербуржца сдали положительные тесты на выявление коронавирусной инфекции в течение последних суток.

Об этом стало известно в воскресенье, 14 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 905 жителей. В Ленобласти коронавирусом заразился еще 131 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о клеточной защите организма от COVID.

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