Иммунолог рассказал о клеточной защите организма от COVID

Установлено, что даже у переболевших без симптомов есть определенные виды иммунных Т-клеток. Фото: pixabay

Установлено, что даже у переболевших без симптомов есть определенные виды иммунных Т-клеток. Фото: pixabay

Клеточный иммунитет имеет важное значение в защите от инфекции. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.

По его словам, при различных заболеваниях роль клеточной иммунной системы может быть как больше, так и меньше влияния антител.

Специалист отметил в беседе с «Комсомольской правдой», что даже у бессимптомных ковид-пациентов действительно появляется клеточная составляющая иммунитета. У них наблюдаются определенные виды иммунных Т-клеток. Но в какой степени и как долго они будут давать защиту от заболевания, пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коллективный иммунитет не спасет от заражения COVID-19 людей, которые еще не переболели и не хотят проходить вакцинацию.