Иммунолог дал совет тем, кто избежал заражения COVID-19

С начала пандемии в России выявлено 4 012 710 случаев коронавируса . Фото: Pixabay

С начала пандемии в России выявлено 4 012 710 случаев коронавируса . Фото: Pixabay

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что коллективный иммунитет не спасет от заражения COVID-19 людей, которые еще не переболели и не хотят проходить вакцинацию.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет, и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть», – цитирует эксперта радио Sputnik.

Иммунолог посоветовал тем, кто еще не болел болезнью 21 века, соблюдать меры безопасности.

Он посоветовал избежавшим заражения и еще не привившимся от коронавируса соблюдать меры безопасности.

С начала пандемии в России выявлено 4 012 710 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 78 134 летальных исхода, выздоровел 3 516 461 пациент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неочевидным признаком коронавирусной инфекции может быть длительная икота. Об этом свидетельствуют некоторые случаи заболевания. Согласно информации об описанных случаях COVID-19, у всех инфицированных пациентов была икота.