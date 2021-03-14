Воскресным утром Петербург свободен от пробок

Жители Северной столицы высыпаются перед началом новой рабочей недели. Об этом свидетельствует ситуация на дорогах города.

Согласно данным сервиса «Яндекс.пробки», в воскресенье, 14 марта, к 8:30 утра загруженность городских трасс оценивается в 1 балл. К 11 часам пробки могут увеличиться до 2 баллов.

Небольшие заторы наблюдаются на Большом проспекте Петроградской стороны, набережной Макарова, Садовой улице, Суворовском, Невском и Лиговском проспектах, набережной Обводного канала, Московском проспекте и улице Типанова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что погода в последний выходной перед началом рабочей недели в Петербурге сохранится облачной, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом.