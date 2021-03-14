В Петербурге более 200 горожан сдали за день 90 литров донорской крови

На базе городской станции переливания крови прошла традиционная донорская суббота. Горожане сдали почти 100 литров крови.

Так, 13 марта резервы города пополнились на 90 литров крови. Это пополнило резервы города и может спасти кому-то жизнь.

Как сообщается в группе Городской станции переливания крови в социальной сети «ВКонтакте», накануне кровь пришли сдавать 236 человек. Однако всех допустить до донации специалисты не смогли — только 202 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 6 марта кровь решили сдать 328 человек. Они сдали 147 литров крови.