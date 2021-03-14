В Петербурге более 200 горожан сдали за день 90 литров донорской крови

В Петербурге более 200 горожан сдали за день 90 литров донорской крови
Доноры сдают кровь в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

На базе городской станции переливания крови прошла традиционная донорская суббота. Горожане сдали почти 100 литров крови.

Так, 13 марта резервы города пополнились на 90 литров крови. Это пополнило резервы города и может спасти кому-то жизнь.

Как сообщается в группе Городской станции переливания крови в социальной сети «ВКонтакте», накануне кровь пришли сдавать 236 человек. Однако всех допустить до донации специалисты не смогли — только 202 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 6 марта кровь решили сдать 328 человек. Они сдали 147 литров крови.

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