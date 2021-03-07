В Петербурге за субботу доноры сдали 147 литров крови

В Петербурге за субботу доноры сдали 147 литров крови
Доноры сдают кровь в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Кровь решили сдать 328 человек. Это пополнило резервы города и может спасти кому-то жизнь.

В Санкт-Петербурге в субботу, 6 марта, прошла акция. Донорам предложили сдать кровь, чтобы пополнить резервы города. На просьбу откликнулись 328 человек, благодаря которым удалось собрать 147 литров крови. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови».

Сотрудника центра отменили, что впервые акция проходила сразу на трех этажах учреждения. Это было сделано для того, чтобы донорам было максимально комфортно.

Известно, что желающих сдать кровь было 415, но не всех допустили из-за различных причин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 450 петербуржцев в 2020 году стали почетными донорами. Значок почетного донора вручают тем, кто сдавал кровь от 20 до 40 раз. Льготы, однако, для обладателей награды не предусматриваются.

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