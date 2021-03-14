Большунов занял шестое место в гонке преследования на Кубке мира

Большунов занял шестое место в гонке преследования на Кубке мира
Александр Большунов. Фото: аккаунт спортсмена в Instagram

Российский лыжник Александр Большунов занял шестое место в гонке преследования на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Энгадине.

Первое место занял норвежец Симен Крюгер, вторым оказался его соотечественник Ханс Холунд. Третьим стал швед Йенс Бурман.

Российский лыжник Александр Большунов финишировал шестым. Иван Якимушкин показал 13-й результат, а Алексей Червоткин — 19-й.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Большунов победил в общем зачете в результате отказа сборной Норвегии от участия в последних этапах Кубка мира. Норвежцы обосновали свое решение тем, что сейчас для них приоритетным является здоровье, а не спортивные успехи в соревнованиях.

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