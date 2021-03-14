В Комздраве рассказали, при каких аллергиях прививку от коронавируса делать не стоит

В Комздраве рассказали, при каких аллергиях прививку от коронавируса делать не стоит
В Комздраве рассказали, при каких аллергиях прививку от коронавируса делать не стоит. Фото: pixabay

Главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Петербурга, занимающаяся вопросами профилактики коронавируса и вакцинации Сусанна Харит рассказала, что «тяжелым» аллергикам лучше отказаться от вакцины против коронавируса.

«Одним из постоянных противопоказаний являются тяжелые аллергические реакции. Это анафилактический шок и анафилактоидные реакции, то есть это острейшие состояния с потерей сознания, со снижением артериального давления, с нарушением дыхания и сердечно-сосудистой деятельности. Такие состояния у людей с аллергией бывают крайне редко», — рассказала Харит.

При более легких проявлениях аллергии, таких как сыпи или сезонные признаки, вакцинироваться можно.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 380585 случаев заражения COVID-19. Скончались 11656 человек. Выздоровело 329268 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20691 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медицинский регулятор Зимбабве одобрил применение российской вакцины от коронавируса. Известно, что разрешение на экстренное применение получили четыре препарата.

вакцинация коронавирус прививка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России
Под Приладожским произошло серьезное ДТП
В Комздраве рассказали, при каких аллергиях прививку от коронавируса делать ...
В Петербурге 15 марта ожидаются потепление и гололед
Стали известны дата и место прощания с режиссером Александром Гетманом
Спасатели тушили пожар в коммунальной квартире на улице Зины Портновой
В Ирландии рекомендовали прекратить применение вакцины AstraZeneca
В Петербурге избитая сиделкой 98-летняя блокадница снова попала в больницу