В Комздраве рассказали, при каких аллергиях прививку от коронавируса делать не стоит

В Комздраве рассказали, при каких аллергиях прививку от коронавируса делать не стоит. Фото: pixabay

В Комздраве рассказали, при каких аллергиях прививку от коронавируса делать не стоит. Фото: pixabay

Главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Петербурга, занимающаяся вопросами профилактики коронавируса и вакцинации Сусанна Харит рассказала, что «тяжелым» аллергикам лучше отказаться от вакцины против коронавируса.

«Одним из постоянных противопоказаний являются тяжелые аллергические реакции. Это анафилактический шок и анафилактоидные реакции, то есть это острейшие состояния с потерей сознания, со снижением артериального давления, с нарушением дыхания и сердечно-сосудистой деятельности. Такие состояния у людей с аллергией бывают крайне редко», — рассказала Харит.

При более легких проявлениях аллергии, таких как сыпи или сезонные признаки, вакцинироваться можно.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 380585 случаев заражения COVID-19. Скончались 11656 человек. Выздоровело 329268 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20691 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медицинский регулятор Зимбабве одобрил применение российской вакцины от коронавируса. Известно, что разрешение на экстренное применение получили четыре препарата.