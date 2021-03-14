Мясников назвал неочевидный признак больного желудка

Иногда на проблемы с желудком указывает хронический кашель.
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неочевидном признаке больного желудка. В эфире телеканала «Россия 1» он заявил, что стоит обратить внимание на хронический кашель, который может говорить о гастроэзофагеальный рефлюкс.
«Причина номер один хронического кашля — это заброс кислого содержимого желудка в пищевод. <…> А в пищеводе есть кашлевые рецепторы. Они раздражаются — человек начинает кашлять»,
— пояснил Мясников.
Также на проблему указывают боль в горле и осиплость голоса. Врач добавил, что при этом изжоги может и не быть.
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