Мясников назвал неочевидный признак больного желудка

При этом изжоги может и не быть. Фото: pixabay.com

При этом изжоги может и не быть. Фото: pixabay.com

Иногда на проблемы с желудком указывает хронический кашель.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неочевидном признаке больного желудка. В эфире телеканала «Россия 1» он заявил, что стоит обратить внимание на хронический кашель, который может говорить о гастроэзофагеальный рефлюкс.

«Причина номер один хронического кашля — это заброс кислого содержимого желудка в пищевод. <…> А в пищеводе есть кашлевые рецепторы. Они раздражаются — человек начинает кашлять»,

— пояснил Мясников.

Также на проблему указывают боль в горле и осиплость голоса. Врач добавил, что при этом изжоги может и не быть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, избежать резкого подъема заболеваемости поможет вакцинация.