Поспред России при Совете Европы раскрыл последствия ухода страны из организации

Всего насчитывается более 200 конвенций и протоколов, к 68 из которых присоединилась Москва. Фотo: pixabay.com

Всего насчитывается более 200 конвенций и протоколов, к 68 из которых присоединилась Москва. Фотo: pixabay.com

Уход России из Совета Европы обернется выходом из различных конвенций. Такое мнение выразил постпред РФ при СЕ Иван Солтановский.

Он напомнил, что в арсенале СЕ насчитывается более 200 конвенций и протоколов. Россия является участником 68 соглашений, которые работают в интересах страны и ее граждан.

Как сообщила «Независимая газета», дипломат отметил, что Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением. И добавил, что Россия не сможет принять участие и в частичных соглашениях СЕ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЕС на полгода продлил индивидуальные санкции против России из-за ситуации на Украине.