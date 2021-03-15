«Прости Даву»: поклонники пристыдили Бузову за грехи в Прощеное воскресенье

&#171;Прости Даву&#187;: поклонники пристыдили Бузову за грехи в Прощеное воскресенье
Ольга Бузова выложила снимок на фоне храма. Фото: скриншот instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Прощеное воскресенье посетила храм. Поклонники призвали ее простить экс-возлюбленного Давида Манукяна.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На фото артистка позирует в темном пальто, очках и с покрытой головой.

Бузова пожелала подписчикам, чтобы Прощеное воскресенье стало добрым поводом сделать что-то хорошее и светлое. Пользователи поддержали ее и высказали свое пожелание в этот день.

«Прости Давида», — написал подписчик.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщили певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Манукян намекнул на скорое воссоединение с Бузовой.

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