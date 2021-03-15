Коронавирус подтвердился у 933 петербуржцев за сутки

"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столице за минувшие сутки выявили 933 зараженных коронавирусной инфекцией. Город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19.

Об этом стало известно в понедельник, 15 марта. Как сообщили в оперштабе, лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 353 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 627 новых инфицированных. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 130 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заболеваемость коронавирусом снизилась на 18%.