Арбитражный суд определит, кто будет достраивать экопарк у Юнтоловского заказника

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области рассмотрит дело о строительстве экопарка в створе улиц Камышовой и Яхтенной рядом с Юнтоловским заказником.

Заседание по данному делу состоится 30 марта. Суд рассмотрит иск «ССУ-5» к «Центру комплексного благоустройства» (ЦКБ) – подведомственной структуры Комитета по благоустройству.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», компания пытается оспорить разрыв контракта на строительство экопарка.

Напомним, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта было принято в декабре 2020 года. Центр благоустройства не устроил песок, который использовало «ССУ-5».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работы предполагали вести на площади в 75 га и завершить в 2021 году.