В 2021 году на Камышовой улице появится экопарк

В Приморском районе Северной столицы появится экопарк. Его возведут на Камышовой улице в 2021 году.

На территории в 75 га будет лесопарковая зона, нетронутая живая природа, а также парковая. Последняя будет оборудована спортивной и детской площадками, появится амфитеатр и зоны для спокойного отдыха.

Как сообщили на официальном сайте городской администрации, там проведут маршруты для спортивной ходьбы. Жители смогут регулировать нагрузки и дистанцию.

Ранее Gazeta.SPb писали о медведице в Ленинградском зоопарке, которую порадовали подарком. На опубликованных кадрах видно, как животное резвится с мячиком. Фотографии умилили пользователей социальной сети. Петербуржцы отметили, что медведица довольно спортивная и игривая.