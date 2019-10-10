В 2021 году на Камышовой улице появится экопарк

В 2021 году на Камышовой улице появится экопарк
Экопарк появится в 2021 году. Фото: www.gov.spb.ru

В Приморском районе Северной столицы появится экопарк. Его возведут на Камышовой улице в 2021 году.

На территории в 75 га будет лесопарковая зона, нетронутая живая природа, а также парковая. Последняя будет оборудована спортивной и детской площадками, появится амфитеатр и зоны для спокойного отдыха.

Как сообщили на официальном сайте городской администрации, там проведут маршруты для спортивной ходьбы. Жители смогут регулировать нагрузки и дистанцию.

Ранее Gazeta.SPb писали о медведице в Ленинградском зоопарке, которую порадовали подарком. На опубликованных кадрах видно, как животное резвится с мячиком. Фотографии умилили пользователей социальной сети. Петербуржцы отметили, что медведица довольно спортивная и игривая.

новости спб. приморский район экопарк
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В 2021 году на Камышовой улице появится экопарк
Макаров назвал строительных чиновников шпаной
Собаке зажало лапу при сходе с эскалатора на станции «Невский проспект»
ЦБ рассказал о новом способе кражи средств с банковских карт
СПбГУ не отдаст исторические здания в центре города
Переезд «Газпрома» из Москвы привел к подорожанию квартир в Петербурге
Программа капремонта в Петербурге выполнена на 89%, чердаки почти ...
СПбГУ обещает помочь преподавателям переехать в Пушкин, поближе к новому кампусу