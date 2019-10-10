Петербуржцы удивились спортивной медведице в зоопарке

В Ленинградский зоопарк привезли подарки для медведицы. Резвящееся животное опубликовали на официальном аккаунте зоопарка в Instagram.

Подарки привезли в в рамках программы опеки белых медведей в зоопарках России. Игрушки явно пришлись белой медведице Хаарчаане по душе. Пользователи рассказали в комментариях, что удивлены такой активности, а также порадовались за любимицу.

«Какая спортивная! Блеск!» — пишет подписчик.

На опубликованных кадрах видно, что медведица играет с мячиком на суше и в воде, носит его в лапах, а затем бросает в бассейн.

«Играть она любит», — добавил пользователь.

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