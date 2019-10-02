Жирные суслики умиляют посетителей Ленинградского зоопарка

Жирные суслики умиляют посетителей Ленинградского зоопарка
Фотографии умилили петербуржцев. Фото: Instagram spbzoopark

Сурки в Ленинградском зоопарке начали активно набирать к зиме. Семейство с множеством складок на теле сфотографировали работники.

Сотрудники посоветовали петербуржцам поторопиться, если они хотят посмотреть на толстячков. Звери совсем скоро впадут в спячку. Другая возможность их увидеть будет только весной.

Фотографии пухлых обитателей опубликовал на своей странице в Instagram петербургский зоопарк. Снимки умилили пользователей.

«Мое тотемное животное», — написал подписчик.

Ранее в GazetaSPb сообщали о причине отсутствия слонов в Ленинградском зоопарке. Работники рассказали, что слоны жили в петербургском зоопарке 1982 году.

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Жирные суслики умиляют посетителей Ленинградского зоопарка
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