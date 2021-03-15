Большая партия вакцины и снижение заболеваемости: последнее о COVID-19 в Петербурге

В Петербурге вторая волна новой коронавирусной инфекции все-таки идет на спад. Горожан просят продолжать прививаться и обещают, что Северная столица скоро получит новую партию вакцины.

Накануне, 14 марта, в Смольном заявили об улучшении эпидемиологической обстановки в Петербурге. Отмечалось, что количество зараженных в городе сократилось на 18%. При этом за неделю число госпитализированных взрослых выросло на 4,7%.

Власти полагают, что ситуацию поможет стабилизировать вакцинация населения. Ранее, по итогам рабочего объезда Кронштадтского и Курортного районов, губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что от COVID-19 привились 305 тыс. горожан. При этом 185 тыс. из них вакцинировались вторым компонентом препарата.

Губернатор также подтвердил, что некоторые прививочные пункты, действительно, столкнулись с нехваткой вакцины. Беглов попросил петербуржцев продолжать прививаться и пообещал, что в ближайшее время в регион поступит большая партия вакцины.

При этом в комитете по здравоохранению напомнили, что вакцину от новой коронавирусной инфекции делать стоит не всем. По словам, главного внештатного специалиста ведомства Сусанны Харит, от вакцинации лучше отказаться аллергикам. Тяжелые аллергические реакции – одно из постоянных противопоказаний в прививке.

Вакцинация для таких пациентов может закончиться анафилактическим шоком, потерей создания со снижением артериального давления, с нарушением дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.

При более легких проявлениях аллергии, таких как сыпи или сезонные признаки, вакцинироваться можно.

По последним данным, с начала пандемии в Петербурге выявили 380 585 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом теперь прирост за сутки составляет меньше тысячи человек. В настоящее время у медиков наблюдается порядка 40 тысяч пациентов. Пандемия также успела унести жизни 11 656 человек.