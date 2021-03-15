Сроки третьей волны и иммунитет у половины россиян: что известно о COVID-19 к 15 марта

В России за время пандемии заболели более 4 млн человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В России за время пандемии заболели более 4 млн человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В России продолжают исследовать новую коронавирусную инфекцию и прогнозировать третью волну. Специалисты все чаще говорят о том, что пандемия готовит для россиян лишь временную передышку – рост заболеваемости ждут уже осенью.

По данным российских исследователей, уже около половины жителей крупных российских городов имеют антитела к коронавирусной инфекции. Исследования проводились специалистами из Европейского университета в Петербурге, клиники «Скандинавия», лаборатории «Генетико», НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ и компании «Полиметалл». Данные о россиянах они изучали в период с 21 февраля по 5 марта.

В результате иммунитет выявили более чем у 50% участников исследования. Еще в ноябре 2020 года этот показатель составлял 24%.

Тем не менее, уже осенью следует ждать новой вспышки коронавируса. Такое мнение высказал профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. Он отметил: сейчас в стране наблюдается снижение заболеваемости, такая тенденция будет и летом, а осенью ситуация может поменяться в худшую сторону.

«Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание», — пояснил вирусолог. При этом он также подчеркнул: избежать резкого подъема заболеваемости поможет вакцинация.

Пока специалисты продолжают проводить исследования, изучая COVID-19. Так, по данным аллерголога-онкоиммунолога Даниила Щепеляева, концентрация пыли, выбросов промышленных предприятий и пыльцы растений повышает шансы заразиться коронавирусом. Особую опасность представляют химические, нефтеперерабатывающие и металлургические производства, а также дым из выхлопных труб транспортных средств. Так что ситуация заболеваемостью в городах хуже, чем в сельской местности.

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский дал советы, как избавиться от кашля после коронавируса. Он подчеркнул: волшебного средства нет. Впрочем, по его словам, важно дозировать физические нагрузки, совершать прогулки на свежем воздухе, правильно питаться и сохранять бодрость духа.