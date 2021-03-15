В Кудрово построят новую транспортную развязку ценой в 5,6 млрд рублей

В Кудрово построят новую транспортную развязку ценой в 5,6 млрд рублей
В Кудрово уже сейчас живет более 60 тыс. человек. Фото: https://vk.com/kudrovo

Проект развязки с Мурманским шоссе в Кудрово получил положительное заключение экспертизы. Как сообщает пресс-служба администрации Ленобласти, цена проекта – 5,6 млрд рублей. При этом область намерена добиваться федерального софинансирования: проект, разработанный по заказу «Ленавтодора», включен в первый горизонт планирования программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленобласти до 2025 года. В проекте уже участвует частный капитал в лице ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» (ИКЕА).

Трехкилометрвая развязка, одобренная ГАУ «Леноблэкспертиза», предполагает два этапа строительства. Сначала — продление Центральной улицы Кудрово до Мурманского шоссе, а затем проведение реконструкции существующего путепровода к торговому комплексу «МЕГА». Границы размещения объекта затрагивают саму Центральную, ее перекресток с проспектом Строителей и Кудровский проезд.

В рамках первого этапа на перекрестке Центральной и проспекта Строителей предусмотрено строительство подземного пешеходного перехода: он состоит из трех тоннелей, сходящихся в одной точке, лестничных спусков и лифтовых шахт. Переход обеспечит легкий проход к остановкам общественного транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кудрово будет построена еще и станция метро.

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