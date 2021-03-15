В Петербурге суд дал шесть лет мужчине, убившему товарища костылем

В Петербурге суд дал шесть лет мужчине, убившему товарища костылем
В Петербурге Максима Заболотного Кировский суд приговорил к шести годам и трем месяцам исправительной колонии строгого режима. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге Кировский районный суд огласил приговор в отношении Максима Заболотного. Его призвали виновным в совершении преступления — умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Максима Заболотного Кировский суд приговорил к шести годам и трем месяцам исправительной колонии строгого режима.

А также назначил штраф 15 тыс. рублей.

В Петербурге, на Дачном проспекте, 18 ноября 2019 года Заболотный, находясь в сильном алкогольном опьянении, ударил товарища костылем по голове, лицу и в грудь.

Перед этим между мужчинами возникла бытовая ссора, после чего погибший схватил со стола нож и вонзил его в тыльную часть кисти Заболотного.

От болевого шока последний в ярости схватил костыль, которым пользовался потерпевший для передвижения, и нанёс ему смертельные удары.

По словам осужденного, смерти товарища он не желал. Хотел только в ответ причинить физическую боль.

Заболотный ранее уже привлекался. В значительной степени утратил социальную адаптацию, не работал, злоупотреблял алкоголем.

На суде он чистосердечно раскаялся в содеянном, дал явку с повинной.

У мужчины диагностированы тяжкие хронические заболевания, на его иждивении несовершеннолетний ребёнок и престарелый отец.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Пушкине пьяные посиделки закончились убийством.

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