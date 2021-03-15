«Новая газета» сообщила о химатаке в здании редакции

На месте работают специальные службы: сотрудники МЧС, МВД и газовой службы. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На месте работают специальные службы: сотрудники МЧС, МВД и газовой службы. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Неизвестные распылили или разлили химическое вещество у входа в редакцию «Новой газеты» в Москве, заявила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Как передают «Известия», на месте работают специальные службы: сотрудники МЧС, МВД и газовой службы. Для анализа ситуации вызвали химиков. Прусенкова отметила, что никто не пострадал, редакция продолжает работать.

Пресс-секретарь добавила, что журналисты издания считают инцидент химической атакой, но это должны подтвердить специалисты.

В пресс-службе «Мосгаза» сообщили, что аварийная бригада проверила подвалы здания в Потаповском переулке, где находится редакция, и ближайшие колодцы. Утечек сетевого газа не нашли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали журналистку: редакция не знает, где она находится.