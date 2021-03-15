Незнакомец с пистолетом напал на банк в центре Петербурга ради 5 тысяч рублей

Петербургская полиция разыскивает мужчину, ограбившего отделение банка в Адмиралтейском районе. Добычей грабителя стали 5 тысяч рублей.

Как сообщили в городском главке МВД, сегодня в полицию поступило сообщение об ограблении банка, расположенного в доме №1/4 по улице Ефимова. Со слов очевидцев и сотрудников банка, неизвестный злоумышленник был вооружен предметом, похожим на пистолет. Угрожая сотрудникам, он похитил денежные средства. Предварительно, ему удалось унести всего 5 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску и задержанию грабителя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вооруженный ножом неизвестный ограбил офис микрозаймов в Петербурге.