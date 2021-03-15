Белорусов начали прививать от коронавируса китайским препаратом

Сначала будут прививать медиков, педагогов и соцработников. Фото: pixabay.com

Сначала будут прививать медиков, педагогов и соцработников. Фото: pixabay.com

В стране убедились в качестве и безопасности вакцины и одобрили ее применение.

В Белоруссии началась вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinopharm. Первым местом, где можно сделать укол, стала 36-я поликлиника в Минске. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает РИА Новости.

Вакцина прошла ряд исследований в Белоруссии, в ходе которых доказала свое качеств и безопасность. После этого препарат одобрили для применения на территории страны. Известно, что в первую очередь прививать будут медиков, педагогов и соцработников.

«Специалисты обсуждают вопрос локализации производства (китайской вакцины – ред.) в нашей стране. Возможно, это произойдет на базе индустриального парка «Великий камень»,

— говорится в Telegram-канале минздрава Белоруссии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Спутника V» в Петербурге осталось лишь на одну неделю.