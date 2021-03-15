Фильм Кончаловского не вошел в список номинантов на «Оскар»

Лента получила одобрение критиков и множество наград.

Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского не попал в список номинантов на «Оскар» в категории «Иностранный художественный фильм». Об этом рассказали организаторы премии, пишут РИА Новости.

Ожидалось, что жюри рассмотрят работу, так как она получила одобрение критиков и множество престижных наград. За награду на «Оскаре» поборются фильмы из Дании, Гонконга, Румынии, Тунис и Боснии и Герцеговины.

Напоминаем, что в ленте «Дорогие товарищи» рассказывается о событиях 1962 года в Новочеркасске. Действие картины начинается с того, что люди бастуют из-за снижения цен на продукты, а также требуют повышения зарплат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что американская киноакадемия огласила список номинантов на «Оскар». В категории «Лучший фильм» представлены картины «Земля кочевников», «Отец», «Минари», «Манк».