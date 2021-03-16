Во вторник в Петербурге обещают до +5 градусов

Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус традиционно озвучил прогноз на грядущий день на своей странице в Facebook. По его словам, погоду в Петербурге 16 марта формирует небольшой промежуточный гребень антициклона.

Так, в течение дня температура в городе поднимется до +3…+5 градусов, по Ленинградской области воздух прогреется до +1…+6 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, а атмосферное давление поднимется до 761 мм ртутного столба, что является почти нормальным значением.

Леус также отмечает, что с ростом атмосферного давления облачность должна рассеяться, а осадки постепенно сойти на нет. При этом 40 лет назад погода в Северной столицы была не столь приветливой: ночью похолодало до -17,5 градусов, а днем температура не превышала -7,2 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в каком районе Петербурга самый грязный воздух.