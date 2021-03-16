Метеорологи определили, в каком районе Петербурга самый грязный воздух

Метеорологи определили, в каком районе Петербурга самый грязный воздух
В воздухе Васильевского острова выявлено слишком много оксида азота. Фото: Google View

Специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС» исследовали уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе на Неве. В каждом районе Петербурга метеорологи взяли пробы воздуха, чтобы определить процент содержания вредных примесей.

По результатам исследований, наибольшее содержание в воздухе частиц оксида углерода, диоксида азота, суммы ксилолов толуола и этилбензола, диоксида серы и других загрязняющих веществ зарегистрировано в пробах Василеостровского района.

В частности, согласно данным петербургского Гидрометцентра на острове отмечен повышенный уровень оксида азота в воздухе. Максимальная концентрация данной примеси на Васильевском составила 1,3 ПДКмр, тогда как в среднем по городу не превышает 1. Другие вещества в этом районе находятся в пределах допустимых значений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты открывают в Петербурге «Музей грязной воды».

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Метеорологи определили, в каком районе Петербурга самый грязный воздух