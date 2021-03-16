В Петербурге за время пандемии провели более 7,5 млн тестов на COVID-19

Несмотря на снижение показателей заражения и госпитализаций, эпидемиологическая обстановка в Петербурге не позволяет расслабиться. Фото: pixabay

Несмотря на снижение показателей заражения и госпитализаций, эпидемиологическая обстановка в Петербурге не позволяет расслабиться. Фото: pixabay

По данным информационной справки межведомственного городского координационного совета по борьбе с коронавирусом в Петербурге, с начала пандемии в городе сделали более 7,5 млн тестов на наличие COVID-19.

В частности, с 8 по 14 марта 2021 года в лабораториях Северной столицы выполнили 117 489 ПЦР-исследований на коронавирус, что на 16,4% ниже, чем неделей ранее, с 1 по 7 марта. В Смольном также напоминают, что по направлению врача инфицированные горожане могут пройти обследование легких на компьютерных томографах. Специально для этих целей работают девять амбулаторных центров.

За минувшую неделю петербуржцы воспользовались возможностью бесплатной проверки легких 4 341 раз, что на 6%, чем неделей ранее. Кроме того, в коронавирусных стационарах сейчас свободно 1 935 коек — 30% от общего коечного фонда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость COVID-19 в Петербурге за минувшую неделю снизилась на 26%.