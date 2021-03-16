В Пикалево двухлетняя девочка опрокинула на себя чайник с кипятком

В Пикалево двухлетняя девочка опрокинула на себя чайник с кипятком
Фото: Pixabay

В понедельник, 15 марта, около трех часов ночи в детскую городскую больницу №1 города Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области с ожогами попала двухлетняя малышка.

Девочку госпитализировали с многочисленными ожогами ягодиц, бедер, спины и живота. Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел по недосмотру родителей — ребенок, предоставленный самому себе, опрокинул чайник с кипятком. Состояние малыши медики оценивают как тяжелое.

При этом в полиции отмечают, что семья пострадавшей девочки считается благополучной, на учете в надзорных органах не состоит. Тем не менее, в обстоятельствах несчастного случая разберутся более детально.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Екатеринбурге вейп взорвался прямо во рту у школьника. К счастью, состояние мальчика оценивают как стабильное.

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