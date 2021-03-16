В Приморском районе в ночь на 16 марта затопило Ситцевую улицу

Что именно произошло на Ситцевой улице, пока неизвестно. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Что именно произошло на Ситцевой улице, пока неизвестно. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Жители Северной столицы пожаловались на коммунальную аварию в Приморском районе города, из-за которой оказалась затоплена Ситцевая улица.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на вторник, 16 марта. Фотографиями состояния дороги поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». «Если не готовы к плаванию, объезжайте», — замечают авторы публикации.

На снимках заметно, что проезжая часть действительно превратилась в реку — вода поднялась до высоты поребриков, превратив дорогу в сплошную водную гладь. Что послужило причиной такого происшествия, пока неизвестно. Петербуржцы, однако, отмечают, что и в обычное время Ситцевая улица выглядит плачевно: «Ситцевую и без потопа надо объезжать, улица как после войны», — пишут комментаторы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две недели назад на Ситцевой также заметили гигантские лужи из-за растаявшего снега.