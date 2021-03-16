Заболевшие после прививки медики и хороший симптом коронавируса: последнее о COVID-19 в мире

Во всем мире идет вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Где-то она уже успела привести к летальному исходу. Пока специалисты продолжают изучать и природу самой инфекции. Ученым удалось установить «хороший» симптом.

Вакцинация от коронавируса началась в Белоруссии. Там используют препарат китайской компании Sinopharm. В первую очередь в стране прививать будут медиков, педагогов и соцработников. В Белоруссии также планируют локализовать производство препарата на территории страны.

Прививку от коронавируса получают и норвежские медики. Вакцинация одного из них там привела к трагедии. Как сообщил медицинский директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен, медик скончался после вакцинации препаратом компании AstraZeneca.

Трагедия произошла в Осло. Пока там выясняют, есть ли связь между инцидентом и препаратом.

«Университетская клиника выясняет, существуют ли общие особенности между тремя госпитализированными пациентами, у которых появились тромбы. Также сравниваются эти случаи с другими, выявленными за границей», — заметил Мадсен.

Отметим, что прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca сделали 120 тысяч норвежцев.

Эту же вакцину используют и на Украине. Там коронавирусом после прививки заболел главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. После ввода вакцины прошло 13 дней, когда Ляшко понял, что заболел. Сам он сообщил, что иммунитет не успел полностью сформироваться. При этом он уверен: прививка поможет ему переболеть без осложнений.

Специалисты продолжают исследовать природу коронавируса. Так, удалось выяснить «хороший» симптом COVID-19. По словам специалистов, потеря обоняния чаще всего говорит о легком течении болезни.

К такому выводу пришли ученые из Мадридского университета Комплутенсе. Они изучили истории болезни почти шести тысяч пациентов, которые заболели инфекцией. Выяснилось, что потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах легко перенести заражение. То, что человек теряет обоняние, говорит о сильном иммунном ответе.