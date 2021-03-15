Ученые рассказали о хорошем симптоме коронавируса

Эксперты отметили, что потеря обоняния чаще всего говорит о легком течении болезни.

Ученые из Мадридского университета Комплутенсе рассказали о хорошем симптоме коронавируса. Об этом пишет 20 minutos.

Эксперты изучили истории болезни почти шести тысяч пациентов, которые заболели инфекцией. Они пришли к выводу о том, что потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах легко перенести заражение. То, что человек теряет обоняние, говорит о сильном иммунном ответе.

«Полученные результаты имеют большое значение, так как могут помочь произвести первоначальную оценку состояния пациента, а также определить закономерности возникновения и развития патологических процессов, вызванных заболеванием»,

— объясняют ученые.

Чаще всего симптом замечают женщины и лица младше 65 лет.

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