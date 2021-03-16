Находка во льдах Гренландии американскими учеными дополнит историю острова 

Находка во льдах Гренландии американскими учеными дополнит историю острова 
В водах Гренландии найдено древнейшее растение. Фото: pixabay.com

Подо льдом Гренландии, на глубине 1,5 километра, ученые нашли древнейшее растение. Исследователи полагают, что когда-то растение было вне льда и такая находка может дополнить историю Гренландии.

Разработкой этого проекта занимались сотрудники американского Университета Вермонта.

Окаменелости древних растений нашлись в образцах керна (цилиндрический образец породы, добытый путем бурения).

Находка исследователей, возможно, облегчит изучение истории климата Гренландии.

Найденные растения дают возможность предположить, что в течение последнего миллиона лет большая часть крупнейшего острова Гренландия была свободной ото льда.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что английские ученые вспомнили четыре тайны Земли, покрытые мраком.

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Находка во льдах Гренландии американскими учеными дополнит историю острова
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