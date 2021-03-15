Английские ученые вспомнили четыре тайны Земли покрытые мраком

Вот уже на протяжении многих столетий ученые разных стран пытаются разгадать все тайны нашей планеты, но пока этого никому так и не удалось.

Специалисты Гарвардского университета рассказали о четырех тайнах планеты, которые так и остались нераскрытыми.

Вода. Ученые доказали, что при появлении Земли, ее было довольно мало и откуда она взялась впоследствии — неизвестно.

По этому вопросу выдвигается несколько гипотез: удары ледяными кометами или теория “водного мира”, согласно которой жидкость образовалась в мантии и постепенно поднималась на поверхность.

Тектонические плиты. Еще один вопрос без ответа. Доподлинно неизвестно что заставило тектонические плиты двигаться.

Континентальная кора. Ученые пытаются понять процесс формирования континентальной коры.

Жизнь. Никто до сих пор не может точно сказать, как зародилась жизнь. Существует множество теорий, но ни одна из них до конца не доказана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что ученые нашли сходство между людьми и странными доисторическими обитателями океана.