Госэконадзор проверил воздух в Мурино и не нашел загрязнений

Госэконадзор проверил воздух в Мурино и не нашел загрязнений
В Мурино проверили качество воздуха. Фото: Госэконадзор по Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники Госэконадзора провели исследование качества воздуха в городе Мурино. Результаты не показали превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ.

Проверки состоялись в связи с поступлением нескольких обращений от жителей Мурино в контролирующие органы. Горожане жаловались на качество воздуха. Об этом сообщили в областном комитете государственного экологического надзора.

Специалисты Госэконадзора взяли пробы воздуха на территории промзоны «Медвежий стан», на границе промзоны с Мурино и в самом городе. Воздух проверяли на на концентрацию оксида углерода, аммиака, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота. Однако превышений ПДК вредных веществ так и не нашли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что метеорологи определили, в каком районе Петербурга самый грязный воздух.

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