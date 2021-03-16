Госэконадзор проверил воздух в Мурино и не нашел загрязнений

В Ленинградской области сотрудники Госэконадзора провели исследование качества воздуха в городе Мурино. Результаты не показали превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ.

Проверки состоялись в связи с поступлением нескольких обращений от жителей Мурино в контролирующие органы. Горожане жаловались на качество воздуха. Об этом сообщили в областном комитете государственного экологического надзора.

Специалисты Госэконадзора взяли пробы воздуха на территории промзоны «Медвежий стан», на границе промзоны с Мурино и в самом городе. Воздух проверяли на на концентрацию оксида углерода, аммиака, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота. Однако превышений ПДК вредных веществ так и не нашли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что метеорологи определили, в каком районе Петербурга самый грязный воздух.