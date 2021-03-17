За сутки на коронавирус проверили 18 778 петербуржцев

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на Covid-19 прошли 18 778 человек.

Об этом стало известно сегодня, 13 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период было обработано 14 507 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 435 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1 150 человек. Добровольцы выполнили 6 160 заявок.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице впервые закрыли один из пунктов вакцинации от коронавируса, расположенный в торговом центре Выборгского района.