В России смогут лишать свободы за оскорбление ветеранов и реабилитацию фашизма

Власти ввели уголовное ответственность и крупные штрафы за оскорбление ветеранов. Фото: pixabay.com

Власти ввели уголовное ответственность и крупные штрафы за оскорбление ветеранов. Фото: pixabay.com

Также введены крупные штрафы – до 5 миллионов рублей.

Госдума приняла законопроект об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов ВОВ. Об этом сегодня, 17 марта, сообщается на сайте Кремля.

Автором законопроектов стала вице-спикер палаты Ирина Яровая. Теперь граждан, которые оскорбляют ветеранов, смогут посадить в тюрьму сроком до пяти лет и штрафовать на сумму до пяти миллионов рублей. Также предусмотрено лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напоминаем, что до одобрения законопроекта в оскорблении ветерана обвиняли блогера Алексея Навального. Ему предстоит выплатить крупный штраф: 850 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК проверит высказывания Навального в суде на оскорбления.