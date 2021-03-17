На Зверинской очередь из родителей иссякла: фоторепортаж Gazeta.SPb

Граждане имеют возможность получить сертификат на оплату части стоимости путевки в детские лагеря.

В Санкт-Петербурге с 16 по 19 марта можно получить сертификаты на оплату части стоимости путевки в детские лагеря на весеннюю смену. Их выдают в порядке живой очереди в центре оздоровления и отдыха «Молодежный».

Известно, что в первый день у здания на Зверинской улице выстроилась огромная очередь, но сегодня, 17 марта, корреспондент Gazeta.SPb не обнаружил большого скопления людей. Об этом можно судить по фотографиям, сделанным у центра.

Напоминаем, что сертификат позволяет сэкономить 60% стоимости путевки. На скидку могут рассчитывать дети работающих петербуржцев и учащиеся спортивных и творческих коллективов. Центр готов выдать более 1,8 тысяч сертификатов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские родители выстроились в очередь ради путевок в детские лагеря.