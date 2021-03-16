Петербургские родители выстроились в очередь ради путевок в детские лагеря

Петербургские родители выстроились в очередь ради путевок в детские лагеря
ЦОО "Молодежный" располагается на Зверинской улице, 25/27. Скриншот: Google View

В Центре организации отдыха «Молодежный» во вторник, 16 марта, начали выдавать сертификаты на путевки в детские лагеря, компенсирующие до 11 790 рублей от общей стоимости поездки. Закономерно, что перед учреждением сегодня выстроилась очередь из родителей.

Компенсация, отметим, положена только льготникам. Кроме того, причиной ажиотажа стал тот факт, что сертификаты выдают лишь в течение четырех дней — с 16 по 19 марта. По словам очевидцев, уже сейчас возле центра собралось более 200 человек, передает «Фонтанка».

Между тем, дети из малообеспеченных или многодетных семей, а также дети медицинских работников могут рассчитывать на полностью бесплатный отдых во время каникул. Напомним, что постановление, регулирующее нормы летнего отдыха для детей было подписано совсем недавно, 15 марта. В целях соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм было принято решение увеличить финансирование летней оздоровительной кампании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о порядке организации детского отдыха во время весенних и летних каникул в Санкт-Петербурге.

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