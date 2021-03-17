Умер пятый президент Танзании Джон Магуфули 

Президент Танзании Джон Магуфули скончался в возрасте 61 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на вице-президента страны Самиа Сулуху Хассана.
О смерти Магуфули в эфире государственного телевидения сообщил вице-президент страны Самиа Сулуху Хассана.
Танзанийский оппозиционер Тунду Лиссу говорил, что лидер Танзании, по некоторой информации, лечился от коронавируса в Кении, а потом был доставлен в Индию.
Известно, что президент находился тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.
Джон Магуфули прежде говорил, что в стране нет коронавируса. Министерство здравоохранения Танзании заявляло, что собирается закупать вакцины от COVID-19.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Греция признает российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» наравне с европейскими вакцинами. Об этом заявил министр туризма страны Харис Теохарис.