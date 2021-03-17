Операторов могут вынудить передавать информацию абонентов Роскомнадзору, чтобы уменьшить число случаев мошенничества

Операторов могут вынудить передавать информацию абонентов Роскомнадзору, чтобы уменьшить число случаев мошенничества
Сотовых операторов могут обязать высылать Роскомнадзору информацию абонентов. Фото: pixabay.com

Операторов связи могут заставить передавать личные сведения, информацию о звонках, об отправленных сообщениях Роскомнадзору. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

Проект предусматривает, что операторам необходимо будет передавать ведомству личные данные об абонентах: Ф.И.О., место жительства, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физлиц; наименование организации и данные о её государственной регистрации — для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, возможна передача данных о договоре между абонентом и оператором связи, а также о телефоне или компьютере, которым пользуется клиент.

Проектом также предусматривается раскрытие информации о дате и времени оказания услуг связи абоненту, о видах соединений, о передаче голосовой информации или данных при помощи средств связи, а также номеров абонентов, на которые передаётся информация.

Согласно документу, операторы будут обязаны предоставить сведения в информационную систему в течение трёх рабочих дней со дня получения запроса.

В пояснительной записке говорится, что подобная мера сделана для того, чтобы исключить случаи распространения серых сим-карт и уменьшить число случаев мошенничества .

При этом в Минцифры подчеркнули, что тайна связи будет соблюдена и «содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России могут сделать ряд госуслуг недоступными без биометрии.

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