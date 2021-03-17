Операторов могут вынудить передавать информацию абонентов Роскомнадзору, чтобы уменьшить число случаев мошенничества

Операторов связи могут заставить передавать личные сведения, информацию о звонках, об отправленных сообщениях Роскомнадзору. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

Проект предусматривает, что операторам необходимо будет передавать ведомству личные данные об абонентах: Ф.И.О., место жительства, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физлиц; наименование организации и данные о её государственной регистрации — для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, возможна передача данных о договоре между абонентом и оператором связи, а также о телефоне или компьютере, которым пользуется клиент.

Проектом также предусматривается раскрытие информации о дате и времени оказания услуг связи абоненту, о видах соединений, о передаче голосовой информации или данных при помощи средств связи, а также номеров абонентов, на которые передаётся информация.

Согласно документу, операторы будут обязаны предоставить сведения в информационную систему в течение трёх рабочих дней со дня получения запроса.

В пояснительной записке говорится, что подобная мера сделана для того, чтобы исключить случаи распространения серых сим-карт и уменьшить число случаев мошенничества .

При этом в Минцифры подчеркнули, что тайна связи будет соблюдена и «содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору».

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